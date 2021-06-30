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Баринов — об избиении российского болельщика на матче Украины: «Когда ссорятся родные, ссора длится годами»

16:00
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал в разговоре с «СЭ» инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

Российского болельщика избили на&nbsp;матче сборной Украины на&nbsp;Евро-2020.«Кого мне бояться? Украина — тоже моя страна». Российский фанат, на которого в Глазго напали украинцы

«Семь лет идет война. Мы не участвуем в этой войне, в которой стреляют. Семь лет идет пропаганда, пудрят мозги. Когда ссорятся посторонние люди, они могут помириться через неделю. Но когда ссорятся родные, эта ссора может длиться годами. Мне очень жаль, что так ведут себя украинцы, я болел за них. Парень-то пошел туда навряд ли для того, чтобы его избили. Но болельщики ведь — все горит, еще и подогревается извне. Но какие санкции? Давайте поймаем какого-нибудь украинца, изобьем его. Не в этом же дело. Надо хорошо играть в футбол, чтобы приходили в своих майках болеть за свою команду», — сказал Баринов «СЭ».

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

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