Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора Евро-2024

Сборная Франции обыграла Ирландию в матче в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

В составе французской команды Орельен Тчуамени (19-я минута) и Маркус Тюрам (48-я).

В другом матче Нидерланды разгромили Грецию со счетом 3:0. Голы забили Мартен де Рон (17-я), Коди Гакпо (31-я) и Вут Вегхорст (39-я).

Франция возглавляет группу В с 15 очками, Нидерланды — на втором месте (6 очков). Греция расположилась на третьей строчке (6 очков), а Ирландия — четвертая (3 очка).