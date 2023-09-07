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7 сентября, 23:43

Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франция со счетом 2:0 победила Ирландию.
Фото Reuters

Сборная Франции обыграла Ирландию в матче в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

В составе французской команды Орельен Тчуамени (19-я минута) и Маркус Тюрам (48-я).

В другом матче Нидерланды разгромили Грецию со счетом 3:0. Голы забили Мартен де Рон (17-я), Коди Гакпо (31-я) и Вут Вегхорст (39-я).

Франция возглавляет группу В с 15 очками, Нидерланды — на втором месте (6 очков). Греция расположилась на третьей строчке (6 очков), а Ирландия — четвертая (3 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
07 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
2:0
Ирландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
07 сент, 21:45. Philips Stadion (Эйндховен)
Нидерланды
3:0
Греция

Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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