Фан-зона Евро-2020 в Лужниках будет работать, несмотря на ограничения из-за коронавируса

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что в Лужниках будут соблюдаться все противокоронавирусные меры и ограничения.

По его словам, фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в Лужниках продолжит работу, несмотря на новые ограничения в Москве из-за коронавируса.

«Фан-зона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур — как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения, — цитирует РБК Немерюка. — Рассадка там ограничена 5 тыс мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3,5 тыс человек».

Сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве.