Фан-зона Евро-2020 в Лужниках будет работать, несмотря на ограничения из-за коронавируса
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что в Лужниках будут соблюдаться все противокоронавирусные меры и ограничения.
По его словам, фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в Лужниках продолжит работу, несмотря на новые ограничения в Москве из-за коронавируса.
«Фан-зона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур — как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения, — цитирует РБК Немерюка. — Рассадка там ограничена 5 тыс мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3,5 тыс человек».
Сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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