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Зинченко на премию за Евро-2020 привез во Львов известного хирурга

18:21
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко потратил призовые за выступление на Евро-2020 на благотворительные цели, сообщает 6 июля UA-Футбол.

Футболист оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Хирург будет работать совместно с львовскими коллегами в 8-й городской клинической больнице.

Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за два года. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.

Сборная Украины на Евро-2020 показала лучший результат за историю выступлений на чемпионатах Европы, дойдя до 1/4 финала.

Дополнительная информация:

https://www.ua-football.com/ukrainian/national/1625516043-zinchenko-oplatil-priezd-v-ukrainu-izvestnogo-nemeckogo-detskogo-hirurga-smi.html

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