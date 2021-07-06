Зинченко на премию за Евро-2020 привез во Львов известного хирурга

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко потратил призовые за выступление на Евро-2020 на благотворительные цели, сообщает 6 июля UA-Футбол.

Футболист оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Хирург будет работать совместно с львовскими коллегами в 8-й городской клинической больнице.

Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за два года. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.

Сборная Украины на Евро-2020 показала лучший результат за историю выступлений на чемпионатах Европы, дойдя до 1/4 финала.