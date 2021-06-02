Экс-защитник «Ахмата» — о непопадании в заявку сборной Финляндии: «Чувствую себя униженным»
Бывший защитник «Ахмата» Юхани Ояла высказался о непопадании в окончательную заявку сборной Финляндии на Евро-2020.
«Я был шокирован, когда узнал об этом. Чувствую себя униженным. Я в полном порядке и готов к Евро-2020 с осени, когда вернулся в сборную после перерыва. Я был почти уверен, что попаду в заявку.
Думаю, мне есть, что дать команде на чемпионате Европы, но я уже ничего не могу поделать", — цитирует Оялу MTV Sport.
Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге с командами России (16 июня) и Бельгии (21 июня), а 12 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.
Дополнительная информация:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huuhkajien-em-kisamiehistosta-pudotettu-pelaaja-tunnustaa-noyryytetty-olo/8159254#gs.2cal5l
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