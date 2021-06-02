Бывший защитник «Ахмата» Юхани Ояла высказался о непопадании в окончательную заявку сборной Финляндии на Евро-2020.

«Я был шокирован, когда узнал об этом. Чувствую себя униженным. Я в полном порядке и готов к Евро-2020 с осени, когда вернулся в сборную после перерыва. Я был почти уверен, что попаду в заявку.

Думаю, мне есть, что дать команде на чемпионате Европы, но я уже ничего не могу поделать", — цитирует Оялу MTV Sport.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге с командами России (16 июня) и Бельгии (21 июня), а 12 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.