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Сенников считает, что сборная России способна дойти до четвертьфинала Евро-2020

13:13
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил заявку национальной команды на чемпионат Европы.

«С таким составом, если правильно распределить силы на турнир, то за выход в четвертьфинал наша сборная может и побороться. Состав для меня ожидаем и никаких сюрпризов нет. Я не вижу ничего такого в том, что Лунев не попал в окончательную заявку. Это решение Черчесова. Видимо он решил, что Лунев слабее тех трех, кого он взял на Евро.

У нас много игроков опорной зоны: Зобнин, Мухин, Баринов, Оздоев. Сможет ли Черчесов правильно всех их использовать? Понятно, что многое будет зависеть от тактики, по которой сборная будет играть на матчах чемпионата Европы», — приводит Metaratings слова Сенникова.

Также эксперт оценил форвардов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил в заявку на турнир.

«По нападающим у меня тоже не вопросов. Не вижу проблемы в том, что они все одного типа. У нас расчет на быструю атаку из глубины поля. У нас есть Ионов, Головин, Макаров, которые эти атаки развивают. В России нет нападающего типа Агуэро. Откуда взять маленького атакующего форварда? У нас очень хороший молодой состав, который готов к предстоящему чемпионату Европы. Да, в каких-то эпизодах не хватает мастерства, но все придет со временем», — добавил Сенников.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Заявка сборной России на чемпионат Европы

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/sennikov-rossiya-mozhet-poborotsya-za-vykhod-v-chetvertfinal-evro-2020-968352/

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