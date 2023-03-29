Далич рассказал, за счет чего Хорватия обыграла Турцию в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы угадали с заменами. Все сыграли хорошо. Станишич и Баришич показали, на что они способны. Пашалич хорошо себя проявил, приложил руку к обоим забитым мячам. Я рад за ребят и за команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе D, опередив турок, у которых 3 очка.