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Daily Mail: Великобритания хочет стать единственной хозяйкой Евро-2020. Переговоры с УЕФА уже ведутся

13:00
«Уэмбли». Фото Reuters
«Уэмбли». Фото Reuters
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Великобритания планирует полностью принять Евро-2020 следующим летом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футбольная ассоциация Англии (ФА) уже начала переговоры с УЕФА по поводу проведения турнира в одиночку. Отмечается, что в УЕФА по-прежнему рассчитывают провести турнир в 12 городах Европы, однако организация продолжает изучать альтернативные варианты на случай вмешательства пандемии коронавируса.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир планировалось провести летом 2020 года, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи Евро-2020 должны пройти в 12 городах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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