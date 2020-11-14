Daily Mail: Великобритания хочет стать единственной хозяйкой Евро-2020. Переговоры с УЕФА уже ведутся

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Великобритания планирует полностью принять Евро-2020 следующим летом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, футбольная ассоциация Англии (ФА) уже начала переговоры с УЕФА по поводу проведения турнира в одиночку. Отмечается, что в УЕФА по-прежнему рассчитывают провести турнир в 12 городах Европы, однако организация продолжает изучать альтернативные варианты на случай вмешательства пандемии коронавируса.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир планировалось провести летом 2020 года, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи Евро-2020 должны пройти в 12 городах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.