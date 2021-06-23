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Евро-2020: расписание и результаты матчей 23 июня, Португалия — Франция

08:30
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP
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Сегодня, 23 июня, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Турнирное положение группы Е: Швеция — 4 очка, Словакия — 3, Испания — 2, Польша — 1.
Турнирное положение группы F: Франция — 4, Португалия — 3, Германия — 3, Венгрия — 1.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

23 июня, среда

Группа Е

Словакия — Испания
Севилья. Олимпийский стадион. 19.00 (Матч ТВ — 18.30)
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия). Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).

Словакия — Испания

Швеция — Польша
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.00 (Россия 1 — 18.50)
Судьи: Оливер. Берт, Беннетт (все — Англия).
ВАР: Кавана (Англия). Дингерт (Германия). Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

Швеция — Польша

Группа F

Португалия — Франция
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 22.00 (Россия 1 — 21.50)
Судьи: Матеу Лаос. Себриан Девис, Перес дель Паломар (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес, Приэто Лопес де Сераин, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

Португалия — Франция

Германия — Венгрия
Мюнхен. Стадион «Футбол Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.30)
Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).
ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

Германия — Венгрия

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