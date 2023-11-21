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Адиев: «Поражение от сборной Словении я полностью беру на себя»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Словении (1:2).

— Я считаю, что ребята выполнили ту установку, о которой я их просил, — приводит слова Адиева Sports.kz. — Считаю, что второй тайм был в нашем исполнении очень даже достойным. Понятно, что концовка матча — начали рисковать, раскрываться — получили контратаку. Во втором тайме мы сравняли, были моменты, где могли еще забить, но не забили и пропустили быструю контратаку, быстрый выпад соперника.

— В очередной раз у страны возникает вопрос: что же вы такого говорите в раздевалке, что команда так вышла на второй тайм — некоторое время играла на комбинациях, были интересные игровые решения...

— Как такового ничего. Мы там чуть-чуть подкорректировали свои тактические нюансы. В первом тайме чуть-чуть не получалась фланговая игра, через которую мы собирались атаковать. Во втором тайме стало лучше, и то, что мы планировали, у нас игра пошла совершенно другая. Ну и плюс мы понимали, что та подготовка, которую мы ведем, с тренером по физподготовке разговаривали, что главное — первые 20-30 минут по этому специфическому полю мы все равно будем втягиваться, а потом та работа, которую мы делали, должна дать свои плоды. Я думаю, в принципе, во втором тайме у соперника то, что нам надо было, — мы сломали им игру и за счет этого стали сами лучше взаимодействовать.

— В любом случае это лучший отборочный цикл в истории казахстанского футбола. Вы прекрасно понимаете, что ни вас, ни команду никто не будет винить за это поражение — все будут встречать как героев.

— Да, я хотел бы, чтобы наша республика наших ребят достойно встретила и поблагодарили за этот цикл. Я в раздевалке их поблагодарил, я ими горжусь. Я считаю, они большой шаг сделали, и те очки, которые они набрали, они не были случайными. Вы видите, есть определенный рост у ребят, они прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть. Поэтому ребята — большие молодцы. Что касается этого поражения, то оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому это поражение я полностью беру на себя.

Казахстан вышел в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.

Источник: https://www.sports.kz/news/magomed-adiev-sdelal-zayavlenie-posle-porajeniya-kazahstana-vreshayuschem-matche-otbora-evro-2024
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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