Летом «Ливерпуль» потеряет легенду. Команду покинет самый недооцененный нападающий десятилетия
Роберто Фирмино летом уйдет из «Ливерпуля». Контракт 31-летнего бразильца истекает в конце сезона, и стороны не будут подписывать новое соглашение. «Энфилд» покинет настоящая легенда красных — за восемь лет в составе «Ливерпуля» Бобби, как звали его болельщики, полностью заслужил такой статус. И от без преувеличения великого атакующего трио Садио Мане — Фирмино — Мо Салах останется один египтянин.
Бразилец появился на «Энфилде» на пару месяцев раньше Юргена Клоппа. Его покупал еще предшественник немца — Брендан Роджерс. Немецкому «Хоффенхайму», где играл Бобби, достался солидный по меркам лета 2015-го 41 миллион евро, но эта сделка оправдала себя полностью. 353 матча, 107 голов и 71 передача в футболке «Ливерпуля» во всех турнирах — это солидно, но значение Фирмино для команды невозможно измерить в цифрах. Банальный подсчет количества забитых мячей тут не работает.
Вероятно, бразильский форвард — самый недооцененный футболист последнего десятилетия из числа тех, кто играл в заметных европейских клубах. Ну уж точно один из самых недооцененных. Салах был настоящей голевой машиной, Мане периодически творил настоящее волшебство, но ничего этого не было бы без Фирмино. Футболиста, который в своей лучшей форме идеально чувствовал пространство и обладал эталонным таймингом. Бобби — гений игры без мяча, обладающий невероятным футбольным интеллектом. Именно он был тем человеком, на ком во многом держался эталонный прессинг «Ливерпуля».
Клопп называл Фирмино мотором команды. Бразилец с его данными и безупречным отношением к делу идеально подходил для культивируемого им футбола с высочайшей интенсивностью и гегенпрессингом.
Сейчас это кажется смешным, но летом 2015-го Роджерс — тогдашний босс красных — не очень хотел приобретать Фирмино. Идеальным вариантом для усиления атаки ему казался шкафоподобный бельгиец Кристиан Бентеке из «Астон Виллы». В итоге взяли обоих. Бразилец стал легендой «Энфилда», тогда как Бентеке быстро отправился восвояси — попылив в «Кристал Пэлас», сейчас он играет в США.
«Не сомневаюсь, что когда Бобби закончит играть, люди напишут книги о том, как он интерпретировал позицию ложной «девятки». Я не говорю о том, что именно он изобрел ее, но то, как Бобби на ней играет — это эталон. Он знает, как мы ценим то, что он делает, и это самое главное», — восхищался бразильцем Клопп после разгрома «Манчестер Юнайтед» (5:0) в прошлом сезоне.
Это был один из лучших матчей Фирмино за последние пару лет, которые оказались омрачены чередой мышечных травм. В прошлом сезоне у него было пять различных повреждений, из-за которых он в общей сложности пропустил 26 матчей, если брать все турниры. И за тем, как «Ливерпуль» гнался за четырьмя трофеями, в итоге взяв два, бразилец в основном смотрел со стороны. Для сравнения, в период с 2016-го по 2021-й год, в первые пять полных сезонов Клоппа в «Ливерпуле», он пропустил только 10 игр в АПЛ.
В сентябре клуб и игрок начали переговоры о новом контракте, но в итоге Фирмино решил ничего не подписывать и уйти. Как утверждает издание The Athletic, нападающий просто хочет сменить обстановку и попробовать что-то новое.
«Я хочу, чтобы он остался. Бобби знает, что здесь происходит и что мы о нем думаем. Первую часть сезона мы провели не очень здорово, но Бобби был единственным, кто играл нормально. Он очень важен для нас, он — связующее звено в трудных ситуациях. С его футбольным интеллектом мы можем дальше строить нашу игру», — говорил в январе Клопп, надеясь, что Фирмино все же подпишет новое соглашение.
Но «Ливерпуль» входит в стадию перестройки и летом команду ждут большие перемены — никто этого не скрывает. За последний год на «Энфилде» появились Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Конечно, все комплименты Клоппа в адрес Фирмино искренни, но сколько времени на поле он бы получал в новых условиях (ведь есть еще Салах и Диогу Жота)? В этом сезоне особых проблем со здоровьем у бразильца нет (21 матч, 16 из них в основе, 9 голов), но нет никаких гарантий, что они не вернутся, особенно учитывая возраст и энергозатратную манеру игры. Хотя бразилец и в этом сезоне приносит команде пользу — в недавнем матче с «МЮ» (7:0) появился со скамейки запасных на 79-й минуте и за отведенное время успел оформить гол+пас.
В октябре Бобби исполнился 32 года — самое время для перемен, дальше будет, наверное, уже поздно. Фирмино всегда был максимально неэгоистичным футболистом, но в данном случае бразильца можно понять: он заслужил того, чтобы быть в центре проекта, а не быть игроком подмены.
И, да, будет не хватать и персональной кричалки, посвященной бразильцу — она была красивой и мелодичной.
«Коп хочет, чтобы вы кое-что знали,
Бобби Фирмино — лучший нападающий в мире,
Наш номер девять,
Дайте ему мяч, и он каждый раз будет забивать,
Да, сеньор,
Отдайте мяч Бобби, и он забьет».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|7 : 0
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4