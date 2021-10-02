«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года

У молодого англичанина совсем не клеится в Манчестере.

Сорвавшийся переход

Начнем с того, что «МЮ» был близок к подписанию Джейдона Санчо еще год назад. Летом 2020 года журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что клубы никак не могут договориться о сумме сделки. «Красные дьяволы» были готовы расстаться с 98 миллионами евро ради талантливого игрока. Но Дортмунд уперся и выставил ценник в 120 миллионов. Это был разумный ход со стороны немецкого клуба, так как «Юнайтед» был единственным претендентом на Санчо и можно было выбивать из англичан максимально возможные деньги. Но в «МЮ» не планировали тратить на трансфер Санчо больше, чем предложили в первый раз, и на этом переговоры свернули.

В «Боруссии» были довольны, что сохранили в команде одну из звезд. Тогдашний тренер Люсьен Фавр открыто радовался: «Санчо нам нужен, без вопросов. Все были счастливы, что он остался в «Боруссии». Нам не нужно долго говорить о его сильных качествах — их много. Он забивает голы, и забивает много, а также способен делать разницу на футбольном поле».

Но неудовлетворенным остался сам Санчо. За время карантина вингер немного набрал вес и долго не мог обрести нужные кондиции. После ковидной паузы он так и не стал прежним. Если в сезоне-2019/20 англичанин выбил «17+17» по системе «гол+пас» в бундеслиге, то в сезоне-2020/21 — только «8+12», правда, проведя на шесть матчей меньше. Причина тому — травмы. Если два года назад Санчо вообще не ломался, то в прошлом сезоне пропустил в сумме более полутора месяцев.

Тем не менее летом «МЮ» провернул сделку по переходу Санчо, заплатив за него 85 миллионов евро. Это третий по величине трансфер минувшего лета — дороже были только Джек Грилиш и Ромелу Лукаку.

Незабитый пенальти в финале ЧЕ

После окончания клубной кампании стартовал чемпионат Европы. На нем Санчо сыграл всего в трех матчах: вышел в концовке игры с Чехией, полностью провел встречу с Украиной и был выпущен под пенальти в финале с Италией. В серии 11-метровых он бил четвертым и не реализовал свой удар. После игры Джейдон чувствовал себя ужасно: «Это, безусловно, худшее чувство, которое я испытывал за всю свою карьеру. Я был готов и уверен в себе, это момент, о котором вы мечтали в детстве, поэтому я и играю в футбол. Это те сложные ситуации, в которых ты как футболист хочешь оказаться. Раньше я забивал пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз как за клуб, так и за сборную, поэтому выбрал угол, но на этот раз забить не удалось».

Но хуже всего то, что нашлись люди, начавшие травить футболистов сборной Англии, которые смазали пенальти. На эту ситуацию отреагировал даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этих ужасных оскорблениях должно быть стыдно за себя».

Тем не менее понятно, что Санчо получил тяжелый эмоциональный удар, от которого нужно было оправиться.

Marcus Rashford and Jadon Sancho were brought on in the 120th minute to take on penalty duties ?



They both ended up missing their penalites ? pic.twitter.com/eRAb3Ddte3 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 11, 2021

Тактические нюансы

При подписании Санчо в «МЮ» планировали усилить левый фланг атаки. Это отмечал и главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер: «Джейдон олицетворяет тот тип игрока, который я хотел заполучить в команду. Это футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Он станет частью моего состава на долгие годы, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как он расцветет. Его статистика по голам и передачам говорит за себя, к тому же Джейдон добавит нам фантастическую скорость, голевое чутье и креатив».

Но в первых восьми матчах за новый клуб у Санчо нет ни голов, ни ассистов. И это, учитывая уплаченную за него сумму, разумеется, будоражит публику.

Отчасти дело в тактических нюансах. Первый заключается в отведенной для Санчо роли вингера. В «Манчестер Юнайтед» нарушать командную структуру дозволено только двум игрокам — Бруну Фернандешу и Криштиану Роналду. В отличие от «Боруссии», где Санчо мог смещаться с фланга на фланг и уходить в центр, тут он строго привязан к бровке.

Вторая причина — активные подключения в атаку левых защитников. И Люк Шоу, и Алекс Теллес очень часто поддерживают наступление «МЮ». Поэтому мяч на фланге атаки Санчо приходится делить. Тот же Шоу в этом сезоне АПЛ набрал уже 1,5 xA (ожидаемые голевые передачи), что в разы больше, чем у Санчо — 0,06 xA.

Третий момент — наличие на поле Роналду. Криштиану часто опускается в полузащиту, там с кем-нибудь отыгрывается и только потом смещается в зону повыше. Задача партнеров заключается в создании/освобождении пространства для маневров Криша. Обычно Роналду открывается на одном из полуфлангов, получает мяч и ищет возможность для передачи или удара. Получается, что партнеры должны сохранить структуру игры в то время, пока Криштиану находится не на острие. Но Санчо в «Боруссии» сам играл примерно так же, как португалец. Сейчас же ему нужно подстраиваться под Роналду, что получается далеко не у каждого (тот же Паоло Дибала за три сезона вместе в «Ювентусе» так и не смог научиться этому).

Кстати, если бы Криштиану не переехал бы в Манчестер эти летом, то идеальным партнером для Санчо стал бы Эдинсон Кавани. Уругваец стягивает на себя внимание защитников и активно участвует в прессинге, позволяя партнерам строить атаки, используя свободные зоны. Кавани всегда доступен для передачи в штрафную и готов выполнять работу завершителя.

Впрочем, Сульшер уверен, что Джейдон сможет встроиться в командную систему:

«Санчо станет сильнее, я уверен. Мы подписали его, так как видим в нем топ-форварда, и я не изменил о нем своего мнения. Он молодой парень, ему всего 21 год, и он будет совершенствоваться».

Вызов в сборную и адаптация

Что же касается самого Санчо, то несмотря на неудачный период в карьере, Гарет Саутгейт все равно вызвал его в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Что касается положения Санчо, то я не удивлен. Бундеслига — это другой турнир. В чемпионате Германии есть несколько хороших команд. Это отличная лига для молодых футболистов. Но в АПЛ все игры получаются интенсивными и упорными. Пожалуй, он только начинает это понимать. Заслуживает ли он вызова в сборную, если судить по последним результатам? Наверное, нет. Но мы много вложили в Санчо и верим, что он выйдет на высокий уровень. Я бы хотел пообщаться с ним и помочь с процессом адаптации в «МЮ». Мы хотим, чтобы он чувствовал нашу веру в него», — так главный тренер сборной Англии прокомментировал свое решение.

Может быть, нахождение в национальной команде взбодрит молодого англичанина. Хотя Санчо, конечно, понадобится время, что привыкнуть к АПЛ. Но в любом случае, первый сезон в Манчестере можно отвести на то, чтобы привыкнуть к команде и лиге, а вот затем он обязан в полной мере начать отбивать вложения.

Матвей Морозов