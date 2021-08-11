«Ливерпуль» на пороге смены поколений. Но будет ли он продавать своих стареющих лидеров?

Уже летом 2023 года контракты закончатся у половины основы.

Мохамед Салах — 31, Садио Мане — 31, Виргил ван Дейк — 32, Роберту Фирмину — 32, Джордан Хендерсон — 33. Это возраст шестерых игроков стартового состава «Ливерпуля» к лету 2023 года, когда у всех перечисленных футболистов истечет контракт с клубом. «Ливерпуль» нуждается в перестройке. Но как руководство красных поведет себя в переговорах с лидерами, подарившими фанатам шестую победу в главном еврокубке и первое за 30 лет чемпионство в АПЛ?

FSG не пойдет на сентиментальные решения

Банальная вещь, но ее нужно прояснить: решения по продлению контрактов принимает не Юрген Клопп и даже не спортивный директор Майкл Эдвардс, а руководство клуба — FenwaySportsGroup во главе с американским бизнесменом Джоном Генри. В минувшем сезоне FSG приняла непопулярное решение, не продлив контракт с Джорджиньо Вайналдумом. 31-летний голландец отправился в «ПСЖ», и хотя Юрген Клопп вместе с фанатами ратовал за то, чтобы Джини остался, — позиция руководства осталась непреклонной.

Также этот кейс продемонстрировал отсутствие у «Ливерпуля» рвения заработать на продаже своих лидеров. Выбирая между деньгами и пользой для клуба, предпочтение было отдано вовсе не финансам: Вайналдум «от свистка до свистка» отбегал последний сезон (2941 минута в АПЛ, пятый в команде). А затем бесплатно ушел в «ПСЖ» на удвоенную зарплату.

Такое отношение к системообразующему игроку подсказывает, что «Ливерпуль» вряд ли будет смотреть на своих лидеров как на золотую антилопу, но и держаться за легендарных, но стареющих футболистов клуб тоже не станет.

Естественно, фанаты не будут рады уходу ван Дейка, Салаха, Хендерсона. Им хочется, чтобы их кумиры играли и приносили пользу родному клубу вечно. Именно поэтому болельщики и не принимают решений. Переподписывать в 2023 году игрока 30+ лет еще на два-три сезона — решение рискованное, потому что годы «на пике» уже пройдены, а аппетиты по зарплате совсем не умерились. Разберемся в ситуации и предположим, какой исход дилеммы с контрактами наиболее вероятен.

Хендерсон — капитан без родного корабля

Этим летом Джордан отпраздновал юбилей — 10 лет с момента перехода в «Ливерпуль». Став наследником капитанской повязки Стивена Джеррарда в 2015 году, Хендерсон сделал то, чего его предшественнику так и не удалось, — выиграл АПЛ. В триумфальный сезон-2019/20 Джордана еще и признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футбольных авторов Великобритании.

Сейчас Хендо — 31, а летом 2023 года капитану стукнет уже 33 года. Несомненно, влияние Хендерсона как лидера на поле и за его пределами невозможно переоценить. Когда в марте прошлого года футбольный мир накрыла пандемия, именно Хендерсон собрал всех капитанов клубов АПЛ, чтобы организовать фонд, который соберет миллионы фунтов на поддержку государственной службы здравоохранения Великобритании.

На поле влияние капитана не менее заметно. А отсутствие фанатов на трибунах вывело дирижерские качества Джордана на первый план: все его крики похвалы и поддержки стали слышны как никогда.

Игра «Ливерпуля» с Хендерсоном и без него тоже разительно отличается. Без капитана процент побед «Ливерпуля» падает на 11%, но дело даже не в статистике. Первое поражение в чемпионском сезоне-2019/20 против «Уотфорда» пришлось именно на отсутствие в составе Джордана. Первое за 1369 дней поражение на «Энфилде» от «Бернли» произошло без Скиппера на поле. Хендерсон стал олицетворением железного характера «Ливерпуля», во многом благодаря которому Клопп смог вернуть фанатам долгожданный титул АПЛ спустя 30 лет.

А теперь клуб сомневается, стоит ли продлевать контракт капитана. Или не сомневается? Журналист Mirror Дэвид Мэддок заявил, что Джордан предъявил клубу лист требований, в случае неисполнения которых Хендерсон немедленно попросит трансфер в другой клуб. Корреспондент Goal Нил Джонс сообщал, что игрок не будет просить отпустить его. В любом случае, решение еще не принято. А значит, спекуляции могут процветать.

«Ливерпуль» не может продлить контракты всем

На днях стало известно, что Фабиньо подписал новый пятилетний контракт с «Ливерпулем». Логично, что другие звезды основного состава попросят соответствующего отношения с их соглашениями. Однако FSG не станет стричь всех под одну гребенку.

Ван Дейк, очевидно, не находится в зоне обсуждения. Да, его несчастная травма колена в октябре прошлого года смазала три календарных года великолепных выступлений за клуб. Однако Виргил — один из лучших центральных защитников в мире и один из вице-капитанов и лидеров клуба. Его позиция непоколебима, а с приходом 22-летнего Ибраимы Конате из «Лейпцига» оплот обороны красных во главе с ван Дейком должен стать только крепче. Да и возраст для центрального защитника у голландца еще очень приемлемый.

Но «Ливерпуль» не может позволить себе старение всей атакующей тройки одновременно. Диогу Жота — покупка прошлого сезона из «Вулвз» — может занять только одно место. Ни Такуми Минамино, ни Дивок Ориги, ни Джердан Шакири не доказали, что тянут уровень стартового трио. Значит, нужны деньги на новые трансферы.

Салах — самая приоритетная цель по продлению контракта. И хоть в интервью испанским медиа Мохамед заявлял, что не против поиграть в другой стране, его вклад в успех «Ливерпуля» лежит на поверхности. 125 голов в 203 матчах — неповторимый результат. Однако из-за пандемии на всех денег не хватит. Мане значит невероятно много. А это значит...

...что продажа Фирмину выглядит наиболее вероятной — в минувшем сезоне он забил всего 9 мячей. И хоть его польза всегда исчислялась не голами, именно бразильца в первой части сезона успешно вытеснил из основы Жота. И если бы не травма португальца, вполне возможно, что Роберту еще плотнее присел на скамейке запасных. Продадут ли Фирмину следующим летом или дадут уйти как свободному агенту — вопрос открытый. Мы уже говорили, что FSG не стесняется потерять деньги на компенсации, если чувствует, что футболист нужен клубу до последнего дня своего профессионального соглашения.

Как красные будут обновляться?

Покупка 29-летнего Тьяго в предыдущем сезоне — исключение из правил. По информации The Athletic, «Ливерпуль» продолжит соответствовать своей привычной стратегии на трансферном рынке — подписание футболистов не старше 24 лет с большим потенциалом, голодных до побед, со рвением достичь новых вершин.

Клоппу будет непросто расстаться со своей триумфальной командой. Однако позиция немца как главного тренера «Ливерпуля» тоже под вопросом. Конечно же, речь идет о воле самого наставника. Его контракт истекает в 2024 году. Юрген высказывался, что подумывает отдохнуть от футбола. От его решения во многом будут зависеть долгосрочные планы по перестройке клуба.

У «Ливерпуля» еще есть время на точечные усиления. Но его становится все меньше. А игроки становятся все старше. Чтобы избежать старения состава, решения нужно принимать уже сейчас.