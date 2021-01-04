В «Челси» все плохо, Лэмпард на грани отставки. А летом они потратили больше всех в Европе

Что же пошло не так?

Действительно все так плохо?

В воскресенье «Челси» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» — 1:3. Причем исход матча был ясен уже после первого тайма, а избежать разгрома получилось только в компенсированное время. То, что синие превзошли гостей по владению мячом — 54 на 46, с командами Пепа Гвардьолы такое случается крайне редко, — не должно вводить в заблуждение. «Сити» был лучше и вполне мог забивать еще, тогда как у «Челси» почти не было шансов.

В последних шести матчах премьер-лиги лондонцы одержали только одну победу, набрав лишь четыре очка из 18 возможных.

Да, в турнирной таблице, несмотря на текущее 8-е место, все выглядит не так страшно. Отставание от первого места — семь очков (или десять, если считать потерянные). Далеко не безнадежно, тем более никто не ставил задачи кровь из носу бороться за титул. Отставание от топ-4 и зоны Лиги чемпионов и вовсе три балла. И вообще, спадов в этом сезоне не избегал никто. Например, в прошлом сезоне после 17 туров у «Ливерпуля» было 49 очков, у «Лестера» — 39. Два года назад «Ливерпуль» имел к этому моменту 45 очков, «МС» — 44, «Тоттенхэм» — 39, «Челси» — 37. Сейчас же «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» максимум наберут 36.

Однако наивно было бы считать, что ничего страшного не происходит:

— такой затяжной неудачной серии не было ни у кого из конкурентов;

— нельзя говорить о невезении на этом отрезке — те же «Астон Вилла» или «Вулверхэмптон», с которыми «Челси» терял очки, были по качеству игры не хуже;

— плотность в таблице велика и конкуренция за место в топ-4 выше, чем в прошлом году;

— летом «Челси» потратил на новичков 247,2 миллиона евро — больше всех в Европе;

— год назад у синих после 17 матчей было 29 очков — на три больше, чем сейчас, хотя клуб был под трансферным баном.

В общем, все действительно довольно плохо.

Какие могут быть последствия?

Разумеется, в таких обстоятельствах под вопросом оказалось будущее главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Вскоре после поражения от «Сити» The Athletic написал, что, согласно источникам издания, руководство клуба начало всерьез задумываться о переменах и мониторить рынок в поисках возможного преемника для 42-летнего специалиста. Подчеркивается, что каких-то конкретных точек отсчета нет — если дела наладятся, Лэмпард продолжит работу.

Однако, как пишет The Athletic, «вся история «Челси» при Романе Абрамовиче говорит о том, что как только такие разговоры начинают ходить по коридорам власти на «Стэмфорд Бридж», то, как правило, вопрос «если» быстро превращается в «когда». Помимо текущих результатов боссов синих раздражает и ситуация с двумя главными летними приобретениями — Вернером и Хаверцом, за которых суммарно было заплачено более 130 миллионов евро и которые пока не оправдывают ожиданий.

Кроме того, по данным The Athletic, у Лэмпарда серьезно ухудшились отношения с рядом футболистов — в первую очередь с теми, кто не имеет постоянного места в составе и не так часто выходит на поле.

Активно обсуждается и тот факт, что Лэмпард — худший тренер при Абрамовиче по такому показателю, как среднее количество очков за матч. У него он равен 1,67. Это чуть хуже, чем у Андре Виллаш-Боаша (1,70). Лидер тут, кстати, Авраам Грант — 2,31.

В «Челси» в эпоху Абрамовича никогда не боялись и не стеснялись увольнять тренеров посреди сезона. Так было с Жозе Моуринью (дважды), Луисом Фелипе Сколари, Виллаш-Боашем, Роберто Ди Маттео. Другое дело, что сейчас у боссов нет под рукой вариантов вроде Гранта или Гуса Хиддинка, готовых выступить в качестве актикризисного менеджера и летом уйти. Маурисио Покеттино подписал контракт с «ПСЖ». Свободны, например, Томас Тухель и Массимилиано Аллегри, но готовы ли они ехать в Лондон прямо сейчас?

Сам Лэмпард всячески дает понять, что хотел бы доработать как минимум до конца контракта, заканчивающегося летом 2022 года.

«Меня не беспокоят слухи об отставке. Я ждал, что у нас будут трудные отрезки в этом сезоне. Давление — часть работы. Месяц назад все меня спрашивали, подпишу ли я новый контракт. А потом мы проиграли четыре матча в сложный период. Поэтому повторю: давление — часть этой работы. Я провел в «Челси» много лет как игрок, поэтому знаю, как все это бывает: несколько поражений — и начинаются разные разговоры и вопросы. В этом году есть определенные ожидания, потому что летом мы потратили много денег, но клубу нужно приложить определенные усилия, чтобы быть там, где мы хотим быть», — сказал Лэмпард, комментируя информацию о возможной отставке после матча.

Что же пошло не так?

Одной из главных проблем «Челси» прошлого сезона была реализация моментов. Зимой после матча с «Арсеналом» (2:2), когда соперник нанес два удара по воротам и дважды забил, Лэмпард даже заговорил об xG, чего обычно тренеры публично никогда не делают. «При такой игре мы не должны слишком много беспокоиться о результате, с другой стороны, мы уже не в первый раз упустили победу, владея преимуществом. Я не фанат xG, но, согласно этой системе, мы хуже всех реализуем шансы, а вот по их созданию уступаем лишь «Ливерпулю», — сказал он. Действительно, согласно данным Understat, согласно xG «Челси» наиграл на 76 голов, а забил только 69.

Другая проблема — вратарская. Кепа не привозил голы на ровном месте, но при этом совершенно не выручал.

Чтобы разобраться с этим, «Челси» приобрел Вернера (95 голов за «Лейпциг» за четыре сезона, чтобы лучше адаптироваться, немец даже приехал в Лондон в начале августа, не став принимать участие в доигровке Лиги чемпионов) и голкипера «Ренна» Менди. Серьезно прокачал группу атаки — помимо Вернера на «Стэмфорд Бридж» появились Хаверц (80 миллионов евро) и Зиеш (40 миллионов). На левый фланг обороны вместо выпавшего из доверия Алонсо в «Лестере» был куплен Чилуэлл (50 миллионов). Плюс в качестве свободного агента пришел Тиагу Силва.

Старт сезона получился неровным, чего стоят ничьи 3:3 с «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном», причем в первом случае «Челси» спасся с 0:3, во втором упустил победу на последней минуте. При этом эти ничьи стали частью 17-матчевой серии без поражений во всех турнирах. С конца октября по начало декабря синие выдали восемь побед в девяти играх. Начало удачной серии, кстати, совпало с появлением в воротах Менди — сенегалец начал выступления в АПЛ с трех «сухарей» подряд, а в первых семи матчах пропустил всего два гола. Постепенно Лэмпард определился как со схемой — 4-3-3, так и со стартовым составом.

Но затем что-то сломалось. Перестал забивать Вернер — безголевая серия немца составляет уже 12 матчей. Бледно смотрится Хаверц — у него в 15 матчах АПЛ «1+3» по системе «гол+пас». А именно они должны были стать ключевыми фигурами в игре «Челси» в этом сезоне.

Перед матчем с «Сити» Лэмпард дал интервью Sky Sports, в котором защищал Вернера и Хаверца.

«Перед сезоном Хаверц тренировался с нами всего пять дней, неплохо начал, но затем заболел ковидом, и все было довольно серьезно, он неделю провел в постели. Мне кажется, людям нужно знать об этом. У Кая еще ощущаются последствия болезни, и мы много говорим с ним об этом. Я продолжаю верить в него, просто нужно время», — сказал, в частности, Лэмпард.

Травмы действительно являются одной из причин кризиса. Тот же Зиеш пропустил начало сезона, только набрал форму («1+3» в восьми матчах АПЛ), но в начале декабря снова вылетел из-за повреждения. В итоге у марокканца набралось только 454 минуты на поле. Это же касается и Пулишича — с начала сезона у американца было уже две травмы.

В результате Лэмпард никак не может толком сформировать и наиграть группу атаки, которая была у него в планах перед сезоном. С другой стороны, у «Ливерпуля» вылетел весь центр обороны, но это не мешает красным идти в лидерах. «У каждой команды есть проблемы с травмами, нужно быть к этому готовым», — сказал в эфире Sky Sports экс-капитан «МЮ» Рой Кин, обсуждая трудности «Челси».

Сам Лэмпард после поражения от «Арсенала» в Boxing Day (1:3) позволил себе раскритиковать игроков.

«Я беру на себя ответственность, но ее должны взять на себя и футболисты. Если вы выходите и играете на 60-70% возможностей, вы не выиграете ни одного матча в премьер-лиге. Поэтому я зол на футболистов. Было слишком много лени. Дело не в тактике или схеме. Иногда нужно просто бегать. Ускоряться. Страховать партнера по команде. В следующих матчах нужно это показать, я жду этого», — сказал он.

Такие заявления нередко означают, что тренер начинает терять контроль над раздевалкой. И инсайд The Athletic о группе недовольных игроков отчасти это подтверждает.

На xG ситуацию уже не спишешь — «Челси» забил 32 гола, а наиграл, согласно данным Understat, на 30,52. Другими словами — что создали, то и забили. Но это говорит и о том, что с реализацией больше особых проблем нет, даже несмотря на безголевую серию Вернера. Прессинг не стал хуже — в прошлом сезоне индекс PPDA был 9,01 (5-е место в лиге), сейчас — 9,79 (4-е место).

Возможно, Лэмпарду действительно нужно просто отладить отдельные детали, вписав всех новичков. Но будет ли у него на это время?