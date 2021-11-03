Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия

Конте кажется идеальным тренером для «Тоттенхэма». Но все может быстро закончиться скандальным разрывом

Оскар Финк
Оскар Финк
Приглашенный автор
Сегодня, 13:25
Антонио Конте. Фото AFP Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Фото AFP
Теги:
«Шпорам» придется сильно постараться, чтобы удовлетворить запросы итальянца. А иначе — никак.

Фанаты «Тоттенхэм» пребывают в эйфории — вместо пятого-шестого кандидата в списке на должность главного тренера, коим был уволенный в понедельник Нуну Эшпириту Санту, они наконец-то получили того, кого так долго искали. Приход Антонио Конте ожидался еще летом, но тогда сторонам не удалось договориться.

Ключевое слово в резюме итальянца — «чемпион». За последние десять лет Конте выигрывал национальные чемпионаты пять раз с тремя разными клубами («Ювентус», «Челси», «Интер»). А на ЧЕ-2016 его сборная Италии только в серии пенальти проиграла в четвертьфинале Германии, притом что в полузащите в той команде играли такие ребята, как Марко Пароло и Стефано Стураро, а не умницы Жоржиньо и Марко Верратти, как сейчас у Роберто Манчини.

Кажется, что это идеальный союз. Один из лучших тренеров мира, умеющий быстро добывать результат, и клуб, очень в этом нуждающийся — последний трофей «Тоттенхэма» датирован 2008 годом. Однако есть много «но», которые заставляют если не усомниться, то как минимум задаться вопросами об успешности этого проекта.

Антонио Конте. Антонио Конте стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

Трансферные аппетиты

Первый и самый очевидный пункт — запросы Конте по приобретению игроков. Последние годы показывают, что он тратит на трансферы очень много. Известно, как сильно тренер хотел приобрести в «Интер» Ромелу Лукаку, который в то время переживал не самый лучший период в «Манчестер Юнайтед». Клуб раскошелился на 74 миллиона евро. Да, трансфер оправдался — за два года в Милане Лукаку забил 64 гола (47 в серии А) и внес важнейший вклад в завоевание скудетто.

Но при этом сложно игнорировать такой факт — за два сезона в «Интере» Конте потратил на трансферы почти 300 миллионов евро. Это, как ни крути, много.

Уже сейчас СМИ уверенно пишут: «Конте хочет приобрести...», «Конте потребует...», «Конте выделят 100 миллионов на трансферы...» Сегодня — первый полноценный день тренера в команде, а речь уже о многочисленных приобретениях.

Это связано с четким видением игры у Конте, где футболисты старательно исполняют отведенные им роли и дисциплинированно следуют инструкциям. Некоторые игроки могут просто не прижиться в системе тренера. Так произошло с Кристианом Эриксеном в «Интере», когда с первых дней СМИ утверждали про нежелание Конте приобретать игрока. Тогда руководство все равно продавило этот трансфер. Нельзя сказать, что датчанин полностью провалился в итальянском клубе, но он явно не стал ключевым элементом в системе.

А тут еще фигура президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви. Его можно называть жадным, скупым или расчетливым — неважно. Летняя трансферная сага имени Харри Кейна — самый свежий пример упрямства президента клуба. Если при Конте какой-то игрок только сделает легкий намек на бунт или станет не нужен тренеру, тот с легкостью от него откажется. Так было с Раджой Наингголаном и Мауро Икарди в «Интере».

Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Конте ушел из «Интера» через три недели после чемпионства. Клуб считает убытки и готовится к распродаже игроков

Публичные истерики и обвинения

А если Конте что-то не нравится, то итальянский тренер не будет молчать.

«Нам приходилось месяцами жрать навоз и не получать никакой поддержки. Моя проблема в том, что у меня есть собственное видение, я четко понимаю путь, по которому нужно двигаться, и я знаю, что нужно для этого делать. Видел как-то интервью Лучано Спаллетти, которое он дал в 2017-м, когда еще работал в «Интере». На календаре 2020-й, и ничего не изменилось» — сказал Конте в интервью Sky Sports Italia вскоре после завершения сезона-2019/20, когда «Интер» стал вторым в серии А.

И из «Ювентуса», и из «Челси», и из «Интера» Конте уходил со скандалом, причиной которого становились разногласия в трансферной политике. Цитата выше — доказательство того, что он не будет держать в себе недовольство и готов высказывать его вслух.

Главное, чтобы эти колкости не затмевали результаты команды на поле. Но пока с этим проблем у Конте не было — результат он давал везде.

Правда, и в «Ювентус», и в «Челси», и в «Интер» итальянец приходил летом и проводил с командами нормальную предсезонку — учитывая, что в футболе Конте огромное значение имеет автоматизм действий футболистов и четкое знание ими своих функций на поле, это крайне важный фактор. Сейчас в «Тоттенхэме» времени на тренировки почти не будет — помимо АПЛ, лондонцы продолжают выступления в Кубке лиги и Лиге конференций, а в январе начнется и Кубок Англии. Для Конте это вызов, и интересно, как он с ним справится.

1&nbsp;мая. Кротоне. &laquo;Кротоне&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. 69-я минута. Гости празднуют первый гол. «Интер» — чемпион, Конте — крутой. Но доминировать, как «Ювентус», они не смогут

Готовы ли стороны к продуктивному сотрудничеству?

Сам он в своем Instagram рассказал, что летом не был готов вернуться к тренерской деятельности, но «заразительный энтузиазм и решительность мистера Леви в желании доверить задание» впечатлили его. Правда ли президент «Тоттенхэма» готов поступиться влиянием? Вполне возможно, что налаживанию контакта между сторонами поможет спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, вступивший в должность в июне этого года. Он работал с Конте в «Ювентусе» и хорошо его знает.

Важным станет зимнее трансферное окно и то, в каком состоянии итальянец подведет к нему команду. Контракт заключен до лета 2023 года, но уже в январе «Тоттенхэм» покажет, насколько сильно доверяет будущее клуба новому тренеру.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Оскар Финк все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сталин, аншлаг на матче Израиль — Ливан, 50 тысяч на финале. Каким получился ЧМ-1952 в Москве
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
2
2