Конте кажется идеальным тренером для «Тоттенхэма». Но все может быстро закончиться скандальным разрывом

«Шпорам» придется сильно постараться, чтобы удовлетворить запросы итальянца. А иначе — никак.

Фанаты «Тоттенхэм» пребывают в эйфории — вместо пятого-шестого кандидата в списке на должность главного тренера, коим был уволенный в понедельник Нуну Эшпириту Санту, они наконец-то получили того, кого так долго искали. Приход Антонио Конте ожидался еще летом, но тогда сторонам не удалось договориться.

Ключевое слово в резюме итальянца — «чемпион». За последние десять лет Конте выигрывал национальные чемпионаты пять раз с тремя разными клубами («Ювентус», «Челси», «Интер»). А на ЧЕ-2016 его сборная Италии только в серии пенальти проиграла в четвертьфинале Германии, притом что в полузащите в той команде играли такие ребята, как Марко Пароло и Стефано Стураро, а не умницы Жоржиньо и Марко Верратти, как сейчас у Роберто Манчини.

Кажется, что это идеальный союз. Один из лучших тренеров мира, умеющий быстро добывать результат, и клуб, очень в этом нуждающийся — последний трофей «Тоттенхэма» датирован 2008 годом. Однако есть много «но», которые заставляют если не усомниться, то как минимум задаться вопросами об успешности этого проекта.

Трансферные аппетиты

Первый и самый очевидный пункт — запросы Конте по приобретению игроков. Последние годы показывают, что он тратит на трансферы очень много. Известно, как сильно тренер хотел приобрести в «Интер» Ромелу Лукаку, который в то время переживал не самый лучший период в «Манчестер Юнайтед». Клуб раскошелился на 74 миллиона евро. Да, трансфер оправдался — за два года в Милане Лукаку забил 64 гола (47 в серии А) и внес важнейший вклад в завоевание скудетто.

Но при этом сложно игнорировать такой факт — за два сезона в «Интере» Конте потратил на трансферы почти 300 миллионов евро. Это, как ни крути, много.

Уже сейчас СМИ уверенно пишут: «Конте хочет приобрести...», «Конте потребует...», «Конте выделят 100 миллионов на трансферы...» Сегодня — первый полноценный день тренера в команде, а речь уже о многочисленных приобретениях.

Это связано с четким видением игры у Конте, где футболисты старательно исполняют отведенные им роли и дисциплинированно следуют инструкциям. Некоторые игроки могут просто не прижиться в системе тренера. Так произошло с Кристианом Эриксеном в «Интере», когда с первых дней СМИ утверждали про нежелание Конте приобретать игрока. Тогда руководство все равно продавило этот трансфер. Нельзя сказать, что датчанин полностью провалился в итальянском клубе, но он явно не стал ключевым элементом в системе.

А тут еще фигура президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви. Его можно называть жадным, скупым или расчетливым — неважно. Летняя трансферная сага имени Харри Кейна — самый свежий пример упрямства президента клуба. Если при Конте какой-то игрок только сделает легкий намек на бунт или станет не нужен тренеру, тот с легкостью от него откажется. Так было с Раджой Наингголаном и Мауро Икарди в «Интере».

Антонио Конте. Фото AFP

Публичные истерики и обвинения

А если Конте что-то не нравится, то итальянский тренер не будет молчать.

«Нам приходилось месяцами жрать навоз и не получать никакой поддержки. Моя проблема в том, что у меня есть собственное видение, я четко понимаю путь, по которому нужно двигаться, и я знаю, что нужно для этого делать. Видел как-то интервью Лучано Спаллетти, которое он дал в 2017-м, когда еще работал в «Интере». На календаре 2020-й, и ничего не изменилось» — сказал Конте в интервью Sky Sports Italia вскоре после завершения сезона-2019/20, когда «Интер» стал вторым в серии А.

И из «Ювентуса», и из «Челси», и из «Интера» Конте уходил со скандалом, причиной которого становились разногласия в трансферной политике. Цитата выше — доказательство того, что он не будет держать в себе недовольство и готов высказывать его вслух.

Главное, чтобы эти колкости не затмевали результаты команды на поле. Но пока с этим проблем у Конте не было — результат он давал везде.

Правда, и в «Ювентус», и в «Челси», и в «Интер» итальянец приходил летом и проводил с командами нормальную предсезонку — учитывая, что в футболе Конте огромное значение имеет автоматизм действий футболистов и четкое знание ими своих функций на поле, это крайне важный фактор. Сейчас в «Тоттенхэме» времени на тренировки почти не будет — помимо АПЛ, лондонцы продолжают выступления в Кубке лиги и Лиге конференций, а в январе начнется и Кубок Англии. Для Конте это вызов, и интересно, как он с ним справится.

Готовы ли стороны к продуктивному сотрудничеству?

Сам он в своем Instagram рассказал, что летом не был готов вернуться к тренерской деятельности, но «заразительный энтузиазм и решительность мистера Леви в желании доверить задание» впечатлили его. Правда ли президент «Тоттенхэма» готов поступиться влиянием? Вполне возможно, что налаживанию контакта между сторонами поможет спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, вступивший в должность в июне этого года. Он работал с Конте в «Ювентусе» и хорошо его знает.

Важным станет зимнее трансферное окно и то, в каком состоянии итальянец подведет к нему команду. Контракт заключен до лета 2023 года, но уже в январе «Тоттенхэм» покажет, насколько сильно доверяет будущее клуба новому тренеру.