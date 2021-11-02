«Его руки были в крови, но он продолжал играть!» За что английский футболист получил пожизненный срок

Жуткая история из северо-западного Лондона.

В мировом футболе немало примеров, когда футболисты нарушали закон. Есть даже те, кто отбывал реальный срок. Но на общем фоне выделяется английский футболист Гэвин Грант — в 2010 году его осудили пожизненно.

Начало карьеры и проблемы с законом

Изначально Грант не был профессиональным футболистом: его первый клуб, «Тутинг и Митчем Юнайтед», носит любительский статус. Но уже в 19 лет Гэвин подписал контракт с «Джиллингемом», который выступал в лиге 1 (третий по силе дивизион Англии).

В сезоне-2005/06 Грант появился на поле 10 раз, отметившись лишь одним голом. Летом 2006-го Гэвин перебрался в «Миллуолл» — клуб с самыми безбашенными фанатами в Великобритании.

Тогда же у Гранта возникли первые проблемы с законом: его подозревали в убийстве 22-летнего Джамаля Мура.

Из-за недостатка улик вину Гранта доказать не удалось. Но в «Миллуолле» не собирались держать на контракте проблемного футболиста. Какое-то время Гэвин находился в следственном изоляторе, а выйдя на свободу, нашел себе новый клуб — им стал «Уиком Уондерерс».

Еще одно убийство и судебный процесс

В 2010 году Грант сменил «Уиком» на «Брэдфорд Сити». И тут же оказался под следствием. Опять! Но на этот раз Гэвин не смог выкрутиться.

По версии полиции, Грант состоял в одной из криминальных банд северо-западного Лондона. С юных лет Гэвин совмещал игру в футбол и сбыт наркотиков. В 2004 году у одного из «старших» Гранта украли 20 тысяч фунтов. Сделал это, как выяснилось позже, знакомый Гэвина — Леон Лабастид.

Грант вместе с подельником убили Лабастида. Все это привело к тому, что между бандами участились стычки и перестрелки. По словам судьи Петера Бомонта, убийство Леона спровоцировало как минимум 30 инцидентов с применением огнестрельного оружия. В ходе одной из таких разборок погиб Джамал Мур, в убийстве которого подозревали Гранта.

Раскрутить запутанный клубок криминальных историй помогла 22-летняя девушка. В 2004 году она была в доме у того самого дилера. Именно он сказал Гранту, что Лабастид украл у него деньги, и приказал пристрелить вора. Благодаря этим показаниям дело об убийстве Лабастида сдвинулось с мертвой точки. В итоге Грант, его сообщник и дилер получили пожизненный срок.

Грант отрицал свою вину. Он может выйти на свободу в 2025 году

В 2014 году Гэвин смог подать апелляцию и обжаловать приговор. Он до последнего настаивал на невиновности. К тому же полиция так и не раскрыла личность свидетельницы, что вызывало сомнения в справедливости судебного процесса над Грантом.

Однако суд оставил решение в силе. Если Гэвин действительно виновен в двух убийствах, поражает то хладнокровие, с которым он продолжал играть в футбол. Могли ли предположить его бывшие партнеры по команде и соперники, что рядом с ними находится убийца?

«Гэвин думал, что ему все сошло с рук, — сказал детектив Стив Хорсли, расследовавший дело Гранта. — Его руки были в крови, но он продолжал играть!»

Мать убитого Леона Лабастида заявила, что ее сын также занимался футболом: «Леон страстно любил футбол и разделял свою страсть с теми, кто был с ним рядом. Он хорошо знал тех, кто его убил, и это не дает мне покоя».

Несмотря на то что Гранту дали пожизненный срок, он может выйти на свободу в 2025 году. Правда, для этого он должен обладать безупречной репутацией, не иметь правонарушений за все время заключения и убедить комиссию, что не представляет угрозу для общества.