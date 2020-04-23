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Зинченко тренируется с невестой и собаками во время карантина

18:58
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото footballua.tv.
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото footballua.tv.
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Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко опубликовала новое видео в Instagram.

На видео Седан и Зинченко перепасовываются мячом большого размера. За мячом бегает собака, затем к ней присоединилась еще одна.

«Куда же без Луи», — написала Седан.

Куда ж без Луи ????

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

23-летний Александр Зинченко в текущем сезоне провел 18 матчей за «Сити» и забил один мяч. Сезон в Англии прерван из-за коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_Ups52JUVu/

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