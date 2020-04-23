Зинченко тренируется с невестой и собаками во время карантина

Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко опубликовала новое видео в Instagram.

На видео Седан и Зинченко перепасовываются мячом большого размера. За мячом бегает собака, затем к ней присоединилась еще одна.

«Куда же без Луи», — написала Седан.

23-летний Александр Зинченко в текущем сезоне провел 18 матчей за «Сити» и забил один мяч. Сезон в Англии прерван из-за коронавируса.