Жозе Моуринью: «Мой ответ по поводу будущего Эриксена вам не понравится: он в составе на матч с «Норвичем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал комментировать слухи о будущем 27-летнего полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена во время пресс-конференции в преддверии матча 24-го тура чемпионата Англии против «Норвича».

— Что касается Кристиана, то ответ вам не понравится, — приводит слова Моуринью BBC Sport. — Ответ следующий: он выбран в состав на завтрашний матч с «Норвичем».

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и результативная передача. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб отправил «Тоттенхэму» предложение по датчанину, которого портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 90 миллионов евро.