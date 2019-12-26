Жозе Моуринью: «Игроки «Тоттенхэма» показали фантастический командный дух»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Брайтоном» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи.

«Брайтон» был хорош очень тактически, — приводит слова Моуринью BBC Sport. — Командный дух во второй половине встречи был очень важен. Мы начали игру не очень хорошо, забили красивый гол, который был забит из офсайда. «Брайтон» открыл счет, но им было тяжело управлять игрой. У игроков «шпор» был фантастический настрой. Мы внесли некоторые коррективы во втором тайме, изменили игру в полузащите, что дало нам больше возможностей. Было очень тяжело.

«Тоттенхэм» не мог проиграл два матча подряд, та скорость, с которой была проведена работа над ошибками — очень смелое решение. Я сказал парням, что они должны отдать все, что у них есть. Когда ты проигрываешь, то тебе больно. Если вам не больно, тогда нельзя говорить о преданности. Нужно быть сильным эмоционально. Нужно быстро восстановиться. Это было тяжело. Фантастический командный дух показали сегодня игроки «Тоттенхэма».

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