Жозе Моуриньо: «Большинство дверей топ-клубов для Де Хеа закрыты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал руководство клуба за переплату по контракту вратарю Давиду Де Хеа.

— Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» следовало платить Де Хеа так много по новому контракту, сколько они ему предложили, — цитирует Моуринью Goal. — Год или два назад за ним охотился весь мир.

В настоящий момент, думаю, большинство дверей топ-клубов для него закрыты. Двери «Реала» для него закрыты, двери «Барселоны» для него закрыты, двери «ПСЖ» для него закрыты. Я не считаю, что «МЮ» испытывал давление, боясь потерять Давида. Он получил феноменальный контракт и в этот момент ему немного повезло получить его.

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011-м году. За это время 28-летний испанец сыграл за клуб 281 матч в чемпионате Англии.