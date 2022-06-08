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Сегодня, 08:58

Защитник «Зальцбурга» Кристенсен сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» согласовал переход защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 8 июня, 24-летний датчанин пройдет медосмотр для завершения сделки по трансферу в английский клуб.

«Лидс» сделает официальное заявление о покупке футболиста в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Кристенсен забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Лидс
ФК Ред Булл Зальцбург
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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Арсенал – Эвертон
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22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
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22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
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22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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