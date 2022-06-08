Защитник «Зальцбурга» Кристенсен сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»

«Лидс» согласовал переход защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 8 июня, 24-летний датчанин пройдет медосмотр для завершения сделки по трансферу в английский клуб.

«Лидс» сделает официальное заявление о покупке футболиста в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Кристенсен забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.