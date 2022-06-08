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Сегодня, 09:31

«Челси» интересуется защитником «Интера» де Вреем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Челси» интересуется защитником «Интера» Стефаном де Вреем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 30-летний нидерландец может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. В «Челси» футболиста рассматривают как возможную замену Антонио Рюдигеру, который перешел в «Реал».

В сезоне-2021/22 де Врей забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 41 матче за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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