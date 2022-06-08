«Челси» интересуется защитником «Интера» де Вреем

«Челси» интересуется защитником «Интера» Стефаном де Вреем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 30-летний нидерландец может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. В «Челси» футболиста рассматривают как возможную замену Антонио Рюдигеру, который перешел в «Реал».

В сезоне-2021/22 де Врей забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 41 матче за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.