Гвардиола о матче «Манчестер Сити» с «Борнмутом»: «Мы очень хорошо выступили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).

«Мы очень хорошо выступили. Мы очень хорошо начали, подали три или четыре угловых, и у нас были моменты. После того, как мы забили один или два мяча, они не захотели атаковать, и нам пришлось запастись терпением. Это было нелегко по многим причинам. Но, в итоге, мы снова хорошо выступили», — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» лидируют в турнирной таблице, набрав по 6 очков.