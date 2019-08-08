Защитник Тирни стал игроком "Арсенала". Сумма трансфера - почти 30 миллионов евро

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Кирана Тирни. Игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.
В СМИ отмечается, что за 22-летнего футболиста лондонский клуб заплатил почти 30 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории шотландского футбола.
Тирни – воспитанник "Селтика" и за клуб он провел 170 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 37 результативных передач.
He's here...— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
Welcome to The Arsenal, @kierantierney1 👋
🏴 #TimeForTierney pic.twitter.com/oGJQ5BIIrY
Загрузка...