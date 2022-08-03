Защитник «Саутгемптона» Уокер-Питерс может перейти в «Челси»

Защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель считает, что 25-летний англичанин, способный сыграть на обоих флангах в обороне, подходит его системе.

Сумма трансфера может составить от 35 до 40 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Уокер-Питерс забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов.