Фабрегас: «Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в клуб время, деньги и знания»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас поделился мнением о смене владельца в лондонском клубе.

30 мая «аристократы» сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.

«Смена владельца — это всегда тяжело, — приводит слова Фабрегаса Sky Sports. — Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в клуб время, деньги и знания. Но «Челси» всегда обязан бороться и побеждать. Я играл в «Челси» в течение пяти лет, и настрой там — побеждать, побеждать, вот что мне нравится в этом клубе. Играют ли они хорошо или не очень хорошо, находятся ли они на подъеме, или у них спад, они всегда остаются теми же, и это меня радует».

Напомним, что Абрамович владел «Челси» с 2003 года.