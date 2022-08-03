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Фабрегас: «Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в клуб время, деньги и знания»

Фабрегас назвал Абрамовича выдающимся владельцем «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас поделился мнением о смене владельца в лондонском клубе.

30 мая «аристократы» сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.

«Смена владельца — это всегда тяжело, — приводит слова Фабрегаса Sky Sports. — Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в клуб время, деньги и знания. Но «Челси» всегда обязан бороться и побеждать. Я играл в «Челси» в течение пяти лет, и настрой там — побеждать, побеждать, вот что мне нравится в этом клубе. Играют ли они хорошо или не очень хорошо, находятся ли они на подъеме, или у них спад, они всегда остаются теми же, и это меня радует».

Напомним, что Абрамович владел «Челси» с 2003 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12663982/cesc-fabregas-como-midfielder-wants-to-manage-in-premier-league-one-day
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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