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Сегодня, 14:41

Кукурелья поделился эмоциями после перехода в «Челси»

Руслан Минаев
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Новичок «Челси» Марк Кукурелья поделился эмоциями после перехода в лондонский клуб.

«Я действительно счастлив! Для меня это большая возможность присоединиться к одному из самых лучших клубов мира. Я буду работать изо всех сил, чтобы был счастливым в клубе и приносить пользу команде», — цитирует игрока пресс-служба «синих».

Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость сделки в 65,3 млн евро.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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