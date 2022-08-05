Кукурелья поделился эмоциями после перехода в «Челси»

Новичок «Челси» Марк Кукурелья поделился эмоциями после перехода в лондонский клуб.

«Я действительно счастлив! Для меня это большая возможность присоединиться к одному из самых лучших клубов мира. Я буду работать изо всех сил, чтобы был счастливым в клубе и приносить пользу команде», — цитирует игрока пресс-служба «синих».

Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость сделки в 65,3 млн евро.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.