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Сегодня, 14:25

Тухель рассказал о плюсах и минусах проведения чемпионата мира-2022 посреди клубного сезона

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своем отношении к проведению чемпионата мира-2022 по ходу клубного сезона-2022/23.

«Есть чувство, что сезон будет разбит на две части (из-за проведения ЧМ-2022. — Прим. «СЭ»). Игроки уже очень сосредоточены на чемпионате мира. Это хорошо, потому что они приходят в форму и заботятся о своих физических кондициях. Но плохая сторона в том, что из-за мыслей о чемпионате мира они не погружаются на 100 процентов в интересы клуба. Посмотрим, как это повлияет на игроков и их выступления в октябре», — цитирует Тухеля Football.London.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В 1-м туре АПЛ сезона-2022/23 «Челси» на выезде сыграет с «Эвертоном» 6 августа. Начало — в 19.30 мск.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Челси
Томас Тухель
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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