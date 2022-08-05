Тухель рассказал о плюсах и минусах проведения чемпионата мира-2022 посреди клубного сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своем отношении к проведению чемпионата мира-2022 по ходу клубного сезона-2022/23.

«Есть чувство, что сезон будет разбит на две части (из-за проведения ЧМ-2022. — Прим. «СЭ»). Игроки уже очень сосредоточены на чемпионате мира. Это хорошо, потому что они приходят в форму и заботятся о своих физических кондициях. Но плохая сторона в том, что из-за мыслей о чемпионате мира они не погружаются на 100 процентов в интересы клуба. Посмотрим, как это повлияет на игроков и их выступления в октябре», — цитирует Тухеля Football.London.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В 1-м туре АПЛ сезона-2022/23 «Челси» на выезде сыграет с «Эвертоном» 6 августа. Начало — в 19.30 мск.