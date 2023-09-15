Магуайр ответил на критику в свой адрес: «За последние годы я многое пережил»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что не переживает из-за критики фанатов.

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует — как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, — мой приоритет. Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас впереди много матчей, и я уверен, что буду много играть», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

13 сентября 30-летнего защитника поддержал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В матче со сборной Шотландии (3:1) фанаты соперника иронично аплодировали защитнику за каждое действие на поле, а английские болельщики раскритиковали его за автогол.

В сезоне-2023/24 Магуайр сыграл всего 23 минуты в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3). Игрок мог перейти в «Вест Хэм», однако отказался от трансфера и объяснил это решение тем, что будет рад бороться за место в основном составе «Манчестер Юнайтед».