Защитник «Ливерпуля» Робертсон рассказал, что был шокирован решением Клоппа уйти из клуба

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как воспринял решение главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа покинуть команду.

26 января 56-летний немец объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2023/24.

«Как и весь мир, мы были в шоке, когда Клопп сказал нам о своем уходе. Никто не знал, куда смотреть и что делать. Впрочем, мы должны уважать решение Юргена, он долго думал об этом и с трудом принял его. Клопп редко спешит, поэтому, очевидно, он много думал об этом и обсуждал это с семьей и близкими.

Мы все вечно будем благодарны Юргену за то, что он сделал за время работы в «Ливерпуле». Хоть он и не хочет, чтобы фанаты расстраивались из-за его ухода из клуба, но он все равно проиграет в этой битве с ними. Болельщики, конечно, захотят достойно попрощаться, но Клопп попросил футболистов помнить, что все остается по-прежнему, нужно продолжать бороться на всех фронтах, побеждать и постараться принести результаты, которые его порадуют», — приводит Daily Mail слова Робертсона.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.