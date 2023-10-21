Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд едва не погиб из-за упавшей опоры ЛЭП

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд чуть не погиб по дороге на базу клуба.

Как сообщает The Sun, футболист чудом избежал гибели после того, как 40-футовая опора ЛЭП была вырвана с корнем в условиях сильного ветра скоростью 70 миль в час. Высоковольтная линия электропередач весом около полутонны упала на машину, которая двигалась перед автомобилем игрока.

Фото The Sun

Информируется, что 25-летний защитник нажал на тормоза и свернул в сторону, после чего врезался в BMW X5.