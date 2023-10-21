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Сегодня, 19:03

Голы Холанна и Альвареса принесли «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Брайтон» в матче 9-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл Хулиан Альварес. 12 минут спустя преимущество «горожан» удовил Эрлин Холанн. На 73-й минуте Ансу Фати сократил отставание «Брайтона» в счете.

Хозяева остались в меньшинстве в концовке встречи — на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Аканджи.

«Манчестер Сити» (21 очко) вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал», но у лондонских клубов есть по одному матчу в запасе.

«Брайтон» (16) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Брайтон

В параллельном матче «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» — 2:1. Хозяева играли в меньшинстве с 54-й минуты — красную карточку получил Льюис Кук.

За «волков» отличились Матеус Кунья (47-я минута) и Саша Калайджич (88-я). За «Борнмут» забил Доминик Соланке (17-я).

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:2
Вулверхэмптон

В другом матче дня «Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Лутон Таун» — 2:2. Дублем за «лесников» отметился Крис Вуд. Форвард забил на 48-й и 76-й минутах. Гости сократили отставание в счете благодаря голу Чидози Огбене на 83-й минуте, а ничью им принес точный удар Элайджи Адебайо на 90+2-й

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Лутон Таун

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
Лутон Таун
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
3
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
4
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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