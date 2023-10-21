Голы Холанна и Альвареса принесли «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»
«Манчестер Сити» дома обыграл «Брайтон» в матче 9-го тура АПЛ — 2:1.
Счет на 7-й минуте открыл Хулиан Альварес. 12 минут спустя преимущество «горожан» удовил Эрлин Холанн. На 73-й минуте Ансу Фати сократил отставание «Брайтона» в счете.
Хозяева остались в меньшинстве в концовке встречи — на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Аканджи.
«Манчестер Сити» (21 очко) вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал», но у лондонских клубов есть по одному матчу в запасе.
«Брайтон» (16) занимает седьмое место в турнирной таблице.
В параллельном матче «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» — 2:1. Хозяева играли в меньшинстве с 54-й минуты — красную карточку получил Льюис Кук.
За «волков» отличились Матеус Кунья (47-я минута) и Саша Калайджич (88-я). За «Борнмут» забил Доминик Соланке (17-я).
В другом матче дня «Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Лутон Таун» — 2:2. Дублем за «лесников» отметился Крис Вуд. Форвард забил на 48-й и 76-й минутах. Гости сократили отставание в счете благодаря голу Чидози Огбене на 83-й минуте, а ничью им принес точный удар Элайджи Адебайо на 90+2-й
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
2
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
3
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
4
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
5
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
6
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
9
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
10
|Кр. Пэлас
|9
|3
|3
|3
|7-11
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|2 : 0
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|1 : 2
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|3 : 0
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 1
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|4 : 0
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|2 : 2
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1