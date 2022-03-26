Защитник «Фиорентины» Миленкович близок к переходу в «Вест Хэм»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает TeamTalk.

По информации источника, «молотобойцы» достигли устного соглашения о подписании 24-летнего серба вместе с агентом игрока. Лондонский клуб предложил футболисту долгосрочный контракт.

В сезоне-2021/22 Миленкович забил 3 гола в 30 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 23 миллиона евро.