«Ньюкасл» может бесплатно подписать вратаря «Лацио» Стракошу в июле

«Ньюкасл» интересуется вратарем «Лацио» Томасом Стракошей, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, английский клуб запросил информацию о 27-летнем албанце, чей контракт действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Стракоша принял участие в 23 матчах «Лацио» и пропустил 23 гола, отыграв 10 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 7 миллионов евро.