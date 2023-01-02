Конте рассказал, что нужно «Тоттенхэму» для борьбы за титулы
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что нужно его команде для того, чтобы бороться за титулы.
«Чтобы претендовать на титулы, чтобы стать командой, которая готова бороться за что-то серьезное, нужен серьезный фундамент, а это значит — 14-15 футболистов основы и молодые ребята, которых нужно развивать. Каждый сезон нужно добавлять по 2 новичка, и эти новички должны стоить от 50 до 70 миллионов фунтов. Это значит, что нужно покупать важных футболистов, которые готовы поднять уровень команды. Это длительный процесс», — приводит Sky Sports слова Конте.
Ранее Конте заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
9
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 2
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|2 : 1
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|0 : 0
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|2 : 4
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|0 : 2
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2