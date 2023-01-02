Конте рассказал, что нужно «Тоттенхэму» для борьбы за титулы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что нужно его команде для того, чтобы бороться за титулы.

«Чтобы претендовать на титулы, чтобы стать командой, которая готова бороться за что-то серьезное, нужен серьезный фундамент, а это значит — 14-15 футболистов основы и молодые ребята, которых нужно развивать. Каждый сезон нужно добавлять по 2 новичка, и эти новички должны стоить от 50 до 70 миллионов фунтов. Это значит, что нужно покупать важных футболистов, которые готовы поднять уровень команды. Это длительный процесс», — приводит Sky Sports слова Конте.

Ранее Конте заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.