«Манчестер Сити» выбирает между двумя левыми защитниками
«Манчестер Сити» выбирает между потенциальными новичками на позицию левого защитника, сообщает Sky Sports. «Горожане» интересуются игроком «Андерлехта» Серхио Гомесом и футболистом «Штутгарта» Борной Сосой.
«Андерлехт» готов продать 21-летнего испанца за 15 миллионов евро. «Штутгарт» расстанется с 24-летним хорватом за 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гомес провел за клуб 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с «Андерлехтом» действует до июня 2025 года.
Соса в сезоне-2021/22 сыграл в 30 матчах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока со «Штутгартом» истекает в июне 2025 года.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб попытается подписать левого защитника этим летом.
|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -