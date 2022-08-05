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Сегодня, 12:38

«Манчестер Сити» выбирает между двумя левыми защитниками

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» выбирает между потенциальными новичками на позицию левого защитника, сообщает Sky Sports. «Горожане» интересуются игроком «Андерлехта» Серхио Гомесом и футболистом «Штутгарта» Борной Сосой.

«Андерлехт» готов продать 21-летнего испанца за 15 миллионов евро. «Штутгарт» расстанется с 24-летним хорватом за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомес провел за клуб 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с «Андерлехтом» действует до июня 2025 года.

Соса в сезоне-2021/22 сыграл в 30 матчах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока со «Штутгартом» истекает в июне 2025 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб попытается подписать левого защитника этим летом.

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Гвардиола заявил, что «Ман Сити» попробует подписать левого защитника этим летом
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