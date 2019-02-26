Юрген Клопп: "У Фирмину отличные шансы сыграть с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Роберту Фирмину восстановился после травмы и, вероятнее всего, сможет сыграть в дерби с "Эвертоном".

- Фирмину чувствует себя хорошо. Очевидно, нам повезло, - цитирует специалиста Liverpool Echo. - Так как это Бобби, у него есть шанс сыграть и завтра с "Уотфордом", но также у него отличные шансы сыграть с "Эвертоном". Было был глупо списывать его со счетом, потому что он довольно быстро восстанавливается.

Матч 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Уотфорд" состоится 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. 3 марта пройдет матч 29-го тура "Эвертон" - "Ливерпуль". Эта игра стартует в 19.15 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.