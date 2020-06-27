Юрген Клопп: «Санчо отлично подошла бы майка «Ливерпуля», но если он перейдет к нам, я удивлюсь больше всех»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Боруссии Д» Джейдона Санчо в его команду.

— На Джейдоне отлично смотрелась бы наша футболка (смеется), — сказал Клопп. — Впрочем, не думаю, что такой трансфер возможен этим летом. Санчо — крайне интересный футболист, однако я удивлюсь больше всех, если он окажется в «Ливерпуле».

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию Д» 43 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач. Ранее сообщалось, что к 20-летнему англичанину проявляют интерес ряд топ-клубов АПЛ.