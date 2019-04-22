Юрген Клопп: "Мы не можем повлиять на дерби "МанСити". Да и "МЮ", видимо, тоже"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением по поводу предстоящего дерби 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

– Мы не можем как-то повлиять на дерби, – цитирует Клоппа goal.com. – "МЮ", видимо, тоже не сможет. С каким счетом он проиграл "Эвертону"? 0:3? 0:4?

Дерби – обычный матч для "Сити". Мы играли с "Юнайтед", но тогда они были в значительно лучшей форме, поэтому счет был 0:0. В хороший день дерби могло бы завершиться и ничьей.

Посмотрим, как все получится, но от нас ничего не зависит. После этого нас тоже ждут матчи.