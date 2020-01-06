Юрген Клопп: «Минамино именно тот игрок, который нам нужен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен дебютом новичка команды Такуми Минамино в матче Кубка Англии с «Эвертоном» (1:0). Японец перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга».

— Отлично сыграл. Это тот игрок, которого мы хотели. Именно тот самый, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Всегда трудно проводить первый матч с командой, которую ты не знаешь, особенно если она уже сложившаяся. Он показал необыкновенное видение игры, отличные навыки работы с мячом, невероятное отношение к работе. Мне его игра понравилась.