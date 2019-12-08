Юрген Клопп: «Ливерпуль» наконец не пропустил»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

— Это было профессиональное выступление, мы забили отличные голы, — цитирует немецкого специалиста Goal. — Собирались контролировать «Борнмут», а не делать яркий матч. Самое главное то, что мы наконец не пропустили, об этом говорили в раздевалке.

Стараемся изо всех сил. В сезоне будут моменты, когда должны выключить нашу машину, а затем снова включить ее, чтобы перезарядиться. У нас всего три дня перед игрой с «Зальцбургом».

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