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Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен так играть каждые три дня»

03:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Лестером» (4:0) в матче 19-го тура АПЛ. Разрыв между командами составляет 13 очков.

— Я доволен победой, но нельзя воспринимать это как должное, игроки «Ливерпуля» должны так действовать каждые три дня, — приводит слова немецкого специалиста BBC. — В начале матча у нас были проблемы с реализацией, но мы контролировали ход встречи.

«Лестеру» было тяжело войти в игру. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры. Во втором тайме у нас были небольшие проблемы, но удалось забить второй мяч. После этого ребята завелись.

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