Юрген Клопп быстрее всех тренеров «Ливерпуля» одержал 150 побед в АПЛ

Немецкий специалист Юрген Клопп быстрее всех тренеров «Ливерпуля» достиг отметки в 150 побед в чемпионате Англии, сообщает The Times. К такому результату Клопп пришел за 237 матчей, это новый клубный рекорд.

Накануне «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в 17-м туре АПЛ.

Таким образом, Клопп превзошел достижение Кенни Далглиша, победившего с «Ливерпулем» 150 раз в АПЛ в 249 играх.