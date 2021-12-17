Юрген Клопп быстрее всех тренеров «Ливерпуля» одержал 150 побед в АПЛ
14:33
Немецкий специалист Юрген Клопп быстрее всех тренеров «Ливерпуля» достиг отметки в 150 побед в чемпионате Англии, сообщает The Times. К такому результату Клопп пришел за 237 матчей, это новый клубный рекорд.
Накануне «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в 17-м туре АПЛ.
Таким образом, Клопп превзошел достижение Кенни Далглиша, победившего с «Ливерпулем» 150 раз в АПЛ в 249 играх.
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