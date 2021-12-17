Обамеянг, лишенный капитанской повязки в «Арсенале», пропустит матч с «Лидсом»
14:39
Главный тренер «Арсенала «Микель Артета ответил на вопрос об участии нападающего лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянга в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Лидсом».
«На эту встречу Обамеянг будет не доступен», — приводит слова Артеты The Athletic.
14 декабря пресс-служба лондонского клуба объявила о лишении 32-летнего габонца нападающего капитанской повязки за нарушение дисциплины. В нынешнем сезоне Обамеянг забил семь мячей в 15 играх за «Арсенал».
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