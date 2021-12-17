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Миколенко проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон»

13:58
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заплатит за 22-летнего украинца от 21 до 23 миллионов евро и уже согласовал условия контракта с футболистом.

В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро. Ранее главный тренер киевлян Мирча Луческу намекнул на то, что футболист продолжит карьеру в «Эвертоне».

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Иван Торопцев все материалы автора

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