Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заплатит за 22-летнего украинца от 21 до 23 миллионов евро и уже согласовал условия контракта с футболистом.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! ??? #EFC



He's set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around € 21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро. Ранее главный тренер киевлян Мирча Луческу намекнул на то, что футболист продолжит карьеру в «Эвертоне».