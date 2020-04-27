Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.

— Моуринью великолепен, — приводит Eurosport слова Ллориса. — Конечно, из-за СМИ многие относятся к Жозе предвзято, но если бы вы работали с ним каждый день на тренировках, то поняли бы, что это привилегия. Моуринью тренировал очень много отличных команд и великих футболистов. У него огромный опыт и большое количество трофеев. Любой может многому научиться, работая с ним.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 «шпоры» занимают 8-е место в турнирной таблице с 41 очком.