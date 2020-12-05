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Ярмоленко вылечился от коронавируса

13:14
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что украинский нападающий команды Андрей Ярмоленко вылечился от коронавируса.

— Андрей выздоровел, он тренируется с командой в последние несколько дней, — приводит пресс-служба «молотобойцев» слова Мойеса. — Сложно сказать, как долго футболисты восстанавливаются от коронавируса, потому что у всех это происходит по-разному, но главное — Ярмоленко вернулся.

31-летний Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 8 матчей в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

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