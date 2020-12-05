Ярмоленко вылечился от коронавируса
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что украинский нападающий команды Андрей Ярмоленко вылечился от коронавируса.
— Андрей выздоровел, он тренируется с командой в последние несколько дней, — приводит пресс-служба «молотобойцев» слова Мойеса. — Сложно сказать, как долго футболисты восстанавливаются от коронавируса, потому что у всех это происходит по-разному, но главное — Ярмоленко вернулся.
31-летний Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 8 матчей в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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