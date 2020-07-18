«Вы должны быть кучкой подонков». В Сети опубликовали мотивационную речь Моуринью

В преддверии выхода документального сериала Amazon о «Тоттенхэме» в Сети появился отрывок с мотивационной речью главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который давал предматчевую установку.

«Вы должны общаться на поле. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы похожи на хороших парней. Но в течение 90 минут вы не должны быть милыми. Вы должны быть кучкой подонков, умных подонков, а не тупых подонков», — сказал Моуринью на видео.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. 57-летний португальский специалист тренирует лондонскую команду с 2019 года.