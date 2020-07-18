Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вы должны быть кучкой подонков». В Сети опубликовали мотивационную речь Моуринью

18:51
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Теги:

В преддверии выхода документального сериала Amazon о «Тоттенхэме» в Сети появился отрывок с мотивационной речью главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который давал предматчевую установку.

«Вы должны общаться на поле. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы похожи на хороших парней. Но в течение 90 минут вы не должны быть милыми. Вы должны быть кучкой подонков, умных подонков, а не тупых подонков», — сказал Моуринью на видео.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. 57-летний португальский специалист тренирует лондонскую команду с 2019 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир