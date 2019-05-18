"Вулверхэмптон" в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы

Благодаря победе "Манчестер Сити" над "Уотфордом" в финале Кубка Англии (6:0), "Вулверхэмптон" вышел в Лигу Европы​.

По регламенту победитель Кубка Англии получает путевку во второй по значимости европейский клубный турнир. Но так как "Сити" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, то право стартовать со второго квалификационного раунда Лиги Европы получает команда, занявшая седьмое место в чемпионате, то есть "Вулверхэмптон".

В официальном Твиттере команды Нуну Эшпириту Санту появился соответствующий ролик.