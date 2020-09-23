«Вулверхэмптон» объявил о покупке Нелсона Семеду

«Вулверхэмптон» объявил о покупке защитника «Барселоны» Нелсона Семеду.

26-летний португалец подписал контракт с английским клубом до конца июня 2023 года, соглашение подразумевает опцию продления до 2025 года. Защитник будет выступать под номером «22».

По данным Sky Sports, сделка обошлась «Вулверхэмптону» в 29 миллионов фунтов.

Пресс-служба «волков» сообщает, что футболист уже присоединился к команде и может дебютировать в матче против «Вест Хэма» в ближайшее воскресенье.

В сезоне-2019/20 Семеду провел за «Барселону» 42 матча, на его счету 1 гол и 6 результативных передач.